Escasez de conductores causa retrasos en autobuses escolares

El distrito Talladega City Schools reporta retrasos superiores a una hora en sus rutas tras el inicio de clases.

La falta de personal afecta el traslado diario de casi 900 estudiantes y forma parte de un problema estatal.

Al distrito le faltan tres choferes, por lo que recurre a tres conductores jubilados y a herramientas con IA.

Planes de contingencia y tecnología para optimizar las rutas

El distrito escolar de Talladega City Schools implementó un plan para reestructurar sus trayectos mediante inteligencia artificial y formularios de transporte. Esta medida busca reorganizar los recorridos de casi 900 alumnos y solucionar contratiempos iniciales en las entregas.

El superintendente, Dr. Quentin Lee, ofreció disculpas a los padres por demoras que superaron los 60 minutos en el regreso a casa. Las autoridades esperan normalizar el servicio en el transcurso de una semana mientras concluyen la revisión de datos.

Crisis estatal de transporte y retorno de choferes jubilados

La falta de chóferes en Alabama se ha consolidado como una problemática sostenida durante casi una década, de acuerdo con la asociación de Superintendentes Escolares. Ante esto, una legislación reciente permite a conductores retirados laborar a tiempo completo sin afectar sus pensiones.

Actualmente, tres choferes jubilados apoyan las labores del distrito para suplir las vacantes pendientes. Las autoridades escolares piden a las familias garantizar la presencia de un adulto en cada hogar para evitar viajes adicionales y demoras acumuladas.