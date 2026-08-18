Escuelas de Alabama destacan en el nuevo ranking educativo

New Century Technology High School se posicionó como la mejor escuela secundaria en el ranking de Alabama.

Diez instituciones educativas del norte de la región lograron ubicarse dentro de los 30 mejores puestos estatales.

El análisis evaluó a 391 escuelas secundarias, asignando un 30% del peso a la preparación universitaria.

El norte del estado domina las primeras posiciones del ranking escolar

New Century Technology High School en Huntsville alcanzó el primer lugar en la evaluación anual elaborada por U.S. News & World Report. La lista situó a diez colegios del norte dentro de las treinta mejores instituciones.

Otras instituciones con destacada participación en los primeros 15 puestos incluyen James Clemens High School, Arab High School, Huntsville High School y Bob Jones High School. La evaluación consideró a 391 planteles secundarios en toda la entidad.

Criterios de evaluación académica y factores clave de desempeño

El estudio midió la preparación universitaria, las tasas de graduación, el rendimiento en pruebas estatales y el avance de estudiantes de sectores vulnerables. La preparación universitaria representó el 30% del puntaje total asignado.

Instituciones de comunidades como Madison, Gurley, Hartselle, Rainsville y New Market también lograron clasificar en el top 30. El informe completo detalla las puntuaciones y ubicaciones nacionales de cada colegio.