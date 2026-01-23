Escuelas de Alabama preparan cierres este lunes debido a fuertes tormentas invernales

23 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los distritos escolares de todo Alabama están monitoreando de cerca las condiciones meteorológicas del fin de semana mientras se preparan para posibles cierres o retrasos el lunes, debido a las temperaturas gélidas y la posibilidad de hielo.

Las escuelas del condado de Chilton ya anunciaron que cambiarán a modalidad de aprendizaje electrónico (e-learning) el lunes debido al frío previsto. Otros distritos aprovecharán el fin de semana para tomar sus decisiones finales.

El superintendente del condado de Walker, Dennis Willingham, señaló que el proceso de decisión implica una comunicación constante con meteorólogos, funcionarios de gestión de emergencias y otros distritos escolares.

“Nos mantendremos en contacto con lo que sucede en cada distrito; viendo cómo evoluciona el clima al pasar de un condado o sistema escolar hacia el siguiente”, afirmó. Willingham añadió que su distrito decidirá el horario del lunes durante el fin de semana: “Si nos vamos a equivocar, queremos que sea por precaución. No importa la decisión que tomemos, generalmente habrá quejas, y eso está bien”.

Por su parte, el superintendente de las escuelas del condado de Etowah, Alan Cosby, dijo que monitorearán de cerca la cantidad de precipitación el domingo. “Al ser un sistema escolar del condado, operamos unos 100 autobuses al día en áreas que a veces son muy rurales. Queremos garantizar la seguridad y evitar condiciones de hielo”, comentó.

Cosby también mencionó que los directores prepararon los edificios el viernes para el frío, ajustando los sistemas de calefacción: “Subiremos un poco la calefacción automatizada con la esperanza de prevenir incidentes (como tuberías congeladas)”.

Finalmente, las escuelas del condado de Jefferson enviaron una carta a los padres el viernes aconsejándoles estar atentos a las actualizaciones del clima y prepararse para posibles retrasos o cierres el lunes.