Escuelas de Huntsville anuncian salida temprana ante la amenaza de tormentas

6 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.
Las Escuelas Públicas de Huntsville cerrarán las escuelas el miércoles debido a la amenaza de mal tiempo.
Las salidas se realizarán en los siguientes horarios:
11:30 a. m.: Escuelas primarias
12:00 p. m.: Escuelas secundarias y preparatorias (incluyendo todos los grados AAA y ASFL)
12:40 p. m.: Preparatorias
Habrá servicio de autobuses para todas las escuelas. Según funcionarios de las Escuelas Públicas de Huntsville, no habrá actividades deportivas ni extracurriculares después de clases el miércoles.