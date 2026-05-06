Escuelas de Huntsville anuncian salida temprana ante la amenaza de tormentas

6 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Las Escuelas Públicas de Huntsville cerrarán las escuelas el miércoles debido a la amenaza de mal tiempo.

Las salidas se realizarán en los siguientes horarios:

11:30 a. m.: Escuelas primarias

12:00 p. m.: Escuelas secundarias y preparatorias (incluyendo todos los grados AAA y ASFL)

12:40 p. m.: Preparatorias

Habrá servicio de autobuses para todas las escuelas. Según funcionarios de las Escuelas Públicas de Huntsville, no habrá actividades deportivas ni extracurriculares después de clases el miércoles.