España lidera el grupo H del Mundial y elimina a Uruguay

La selección española aseguró el primer lugar de su sector tras vencer a Uruguay con un gol definitivo de Álex Baena.

El resultado permite a los dirigidos por Luis de la Fuente avanzar a la siguiente fase evitando un cruce temprano con Argentina.

El combinado charrúa quedó eliminado de la competencia tras sumar una nueva derrota en medio de evidentes tensiones internas.

Clasificación invicta y liderato asegurado para la selección española

El equipo español consiguió certificar su pase a los dieciseisavos de final como líder absoluto del Grupo H. La victoria se consolidó en el estadio de Guadalajara gracias a una destacada solidez defensiva que mantuvo la portería en cero. El único tanto llegó en el minuto 42, cuando Álex Baena aprovechó una asistencia precisa de Marcos Llorente.

Con este marcador, España cumplió con éxito el objetivo estratégico de evitar a Argentina en la próxima ronda eliminatoria. El conjunto de Luis de la Fuente conocerá a su próximo rival, que saldrá entre Austria y Argelia, tras los partidos del domingo 28 de junio. El encuentro definitivo de la siguiente fase se disputará el jueves 2 de julio en la ciudad de Los Ángeles.

Crisis interna y eliminación prematura para el conjunto charrúa

Uruguay se despidió del torneo de forma temprana reflejando serios problemas de funcionamiento y fisuras en su vestuario. El guardameta Fernando Muslera cometió un error grave en la jugada del gol español, lo que provocó que el director técnico Marcelo Bielsa lo sustituyera por Sergio Rochet tras el descanso.

La tensión colectiva aumentó cuando el capitán Fede Valverde fue reemplazado en el minuto 56 por el delantero Fede Viñas. El desespero de la escuadra sudamericana se tradujo en un juego brusco que culminó con la expulsión de Agustín Canobbio en el tiempo de descuento. Además de la derrota, el centrocampista Manuel Ugarte tuvo que abandonar la cancha en camilla debido a una lesión.