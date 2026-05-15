Estación de bomberos en Pell City cierra por daños estructurales

15 de mayo de 2026 – PELL CITY, Alabama – Agencias.

La Estación de Bomberos Cuatro en la comunidad de Eden cerró esta semana después de que una inspección revelara daños por humedad detrás de una pared de los dormitorios.

El jefe de bomberos de Pell City, Jerry Dailey, dijo que el descubrimiento se realizó el lunes 11 de mayo, durante una inspección en la estación.

“Con nuestro alcalde, nuestro administrador de la ciudad y nuestro concejo, nos permitieron seguir adelante y cerrar esto para proteger a nuestros empleados”, dijo Dailey.

El edificio de 27 años de antigüedad sufrió daños estructurales a lo largo de los años. Los equipos de bomberos de la Estación Cuatro han sido reubicados en la Estación Uno.

“En este momento, todos los empleados que estaban en la estación cuatro están ubicados en la estación uno. Esto añadió unos minutos a nuestros tiempos de respuesta, pero esta cobertura se sigue manteniendo de forma regular”, dijo Dailey.

Dailey dijo que se necesitan más pruebas en la Estación de Bomberos Cuatro. Los líderes de la ciudad tomarán la decisión final sobre el futuro de la estación.

“Tenemos que proporcionarles un entorno seguro al igual que proporcionamos a nuestros ciudadanos la atención y el mejor servicio posible, queremos hacer lo mismo por nuestros empleados”, dijo Dailey.

La comunidad de Eden seguirá teniendo cobertura de bomberos a pesar del cierre.