Estados Unidos acuerda aportar dos mil millones de dólares a la asistencia humanitaria

29 de diciembre de 2025 – Ginebra – EFE.

El gobierno estadounidense y la oficina humanitaria de las Naciones Unidas formalizaron este lunes un convenio financiero que destina dos mil millones de dólares para el próximo año. Estos recursos se distribuirán en diecisiete programas internacionales enfocados en atender situaciones de emergencia. La firma se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra con la presencia de altos funcionarios de ambas organizaciones, marcando un cambio tras un periodo de reducciones en la inversión para cooperación.

Representantes de la administración norteamericana señalaron que el nuevo modelo de entrega de recursos busca duplicar la eficiencia operativa en comparación con gestiones anteriores. Aunque la cifra total es inferior a los diez mil millones de dólares que se aportaban históricamente, las autoridades defienden que el enfoque actual permite un mejor aprovechamiento de cada centavo. Este ajuste responde a una visión de austeridad y control estricto sobre el gasto público destinado al extranjero.

Por su parte, la organización internacional ha reducido su solicitud global de fondos para el año entrante, pidiendo veintitrés mil millones de dólares a sus socios en todo el mundo. Esta disminución en la meta de recaudación surge tras un año previo difícil, donde solo se obtuvo menos de la tercera parte de lo solicitado. El recorte previo en las donaciones de potencias clave obligó a replantear las estrategias de asistencia y priorizar los proyectos más urgentes.

Los directivos de Naciones Unidas calificaron este compromiso como un paso fundamental para preservar la vida de millones de personas en diversas naciones. Agradecieron la disposición de los líderes políticos de Washington para mantener el respaldo financiero a pesar de las reformas internas que atraviesa el sistema. Este apoyo es visto como un alivio necesario después de una etapa de gran incertidumbre y dificultades para los trabajadores humanitarios en el campo.

El enfoque central de esta alianza es la transformación del sistema de ayuda para volverlo más ágil, eliminando estructuras administrativas que se consideran innecesarias. El subsecretario estadounidense mencionó que el modelo previo era insostenible para los donantes debido a su crecimiento desmedido e ineficiencia. Se busca ahora un organismo que evite la duplicidad de tareas y que pueda adaptarse con rapidez a los desafíos actuales sin desperdiciar recursos.

El acuerdo incluye cláusulas específicas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos aportados por los contribuyentes. Ambas partes coinciden en que este es el punto de partida para una relación renovada donde la flexibilidad y la velocidad de respuesta sean los pilares. Con estas medidas, se espera que la asistencia llegue de manera directa a los ochenta y siete millones de personas que se encuentran en situación vulnerable alrededor del planeta.