Estados Unidos bombardea Irán por tercera noche consecutiva

Qué pasó : El Comando Central de Estados Unidos inició una tercera jornada de ataques aéreos contra Irán para neutralizar amenazas militares.

: El Comando Central de Estados Unidos inició una tercera jornada de ataques aéreos contra Irán para neutralizar amenazas militares. Por qué importa : Las acciones de Washington buscan resguardar la seguridad del transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.

: Las acciones de Washington buscan resguardar la seguridad del transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz. El dato clave: Donald Trump planteó el escenario de bombardear una supuesta cuarta instalación de desarrollo nuclear en suelo iraní.

Tercera noche de bombardeos de Estados Unidos contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó el inicio de una nueva serie de ataques aéreos sobre territorio iraní. La ofensiva, ordenada directamente por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo mermar las capacidades militares de Teherán.

Los ataques ocurren en un contexto de alta tensión en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para la economía de todo el mundo. Washington busca debilitar la capacidad iraní de amenazar el transporte de crudo y agredir a civiles.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz y compensación económica exigida por Trump

En paralelo a los bombardeos, el gobierno estadounidense anunció la reimposición de un bloqueo naval estricto en el estrecho de Ormuz. Trump advirtió que el tránsito marítimo ya no será custodiado de forma gratuita por sus fuerzas militares.

El mandatario estadounidense exigió que los países beneficiados compensen a su país con el 20 % del valor de la carga transportada. Como respuesta inmediata a esta presión económica y militar, Teherán ordenó el cierre de la ruta comercial.