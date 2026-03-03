3 de marzo de 2026 – Washington – EFE.

El Ejército de Estados Unidos ha informado recientemente sobre la destrucción de 17 embarcaciones militares pertenecientes a Irán durante una serie de operativos estratégicos. Estas acciones bélicas se llevaron a cabo tras la ejecución de la misión denominada Furia Épica que tuvo lugar el pasado fin de semana. Según los reportes oficiales del Comando Central, las fuerzas armadas también lograron neutralizar una cantidad significativa de misiles balísticos en territorio enemigo como parte de su estrategia de defensa y ataque.

Mediante una actualización detallada en plataformas digitales, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó que decenas de sus aviones bombarderos participaron en una incursión contra un puerto militar situado en el sur de la nación islámica. Durante este despliegue aéreo, además de los barcos de guerra, se confirmó la destrucción de un submarino iraní. Estas operaciones buscan debilitar las capacidades navales y logísticas de las fuerzas iraníes en puntos clave de su infraestructura militar costera.

El almirante Brad Cooper, quien lidera el Comando Central, señaló que hasta el momento se han atacado un total de dos mil objetivos estratégicos en la región. Entre los activos eliminados destacan cien misiles balísticos, lo que representa un golpe contundente a la capacidad ofensiva de largo alcance del régimen. Estas cifras reflejan la intensidad de la campaña militar estadounidense que busca asegurar la estabilidad en una zona marcada por las constantes hostilidades y tensiones geopolíticas.

La relevancia de estas maniobras radica en que, según las declaraciones de Cooper, Irán se ha quedado sin embarcaciones militares identificables en áreas críticas como el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Este hecho marca un hito histórico, ya que dichas aguas habían contado con una presencia naval iraní ininterrumpida durante varias décadas. La eliminación de esta flota altera significativamente el equilibrio de poder naval y la seguridad de las rutas comerciales en el Medio Oriente.

A pesar de los daños infligidos, los informes de inteligencia de las fuerzas armadas indican que Irán aún posee un arsenal compuesto por cinco mil misiles balísticos y aproximadamente dos mil drones. Estos elementos forman parte de la lista de objetivos que están siendo atacados de manera coordinada entre Estados Unidos e Israel. La cooperación entre ambas naciones es fundamental para localizar y destruir los sistemas de armamento que representan una amenaza directa para sus intereses comunes en la zona.

Como novedad en el campo de batalla, se destaca el uso masivo de drones pertenecientes a la fuerza de tarea Scorpion Strike. Estas unidades aéreas utilizan un diseño de ataque unidireccional a escala inspirado irónicamente en tecnología desarrollada originalmente por Irán, pero adaptada por ingenieros estadounidenses. Esta es la primera vez que un mando militar de alto rango ofrece un balance tan preciso de los resultados operativos desde que se intensificaron los combates tras el inicio de la semana.