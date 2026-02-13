Estados Unidos envía toneladas de medicamentos a Venezuela tras acuerdos bilaterales

13 de febrero de 2026 – Caracas – EFE.

Un importante cargamento de insumos médicos proveniente de Estados Unidos arribó este viernes a territorio venezolano como parte de los recientes acuerdos diplomáticos entre ambas naciones. La entrega, que supera los seis mil kilogramos de medicinas, fue supervisada por representantes de la delegación norteamericana en Caracas. Este movimiento logístico se produce en un contexto de apertura y revisión de las políticas restrictivas que Washington mantenía sobre el país sudamericano, buscando aliviar la situación sanitaria de la población local.

Durante la recepción de los suministros en la capital, se confirmó que este envío representa el inicio de una serie de entregas programadas de material sanitario. Autoridades diplomáticas de ambas delegaciones estuvieron presentes para validar el arribo del avión de carga que transportaba los fármacos. Aunque no se detallaron los componentes específicos del cargamento, se enfatizó que la prioridad es fortalecer el sistema de salud pública y garantizar el acceso a tratamientos esenciales para los ciudadanos.

La distribución de estas seis toneladas de medicamentos se enfocará principalmente en la red de hospitales ambulatorios que operan en las distintas regiones de la nación. Este apoyo es posible gracias a las negociaciones que permitieron el uso de activos financieros previamente bloqueados en instituciones bancarias estadounidenses. Con estos recursos recuperados, la administración venezolana ha iniciado la adquisición de equipamiento médico moderno y suministros de primera necesidad para optimizar la atención en los centros asistenciales.

Además de la inversión en el área de salud, los fondos desbloqueados se han destinado a la compra de maquinaria y tecnología para otros sectores críticos de la infraestructura nacional. El plan de inversión incluye la renovación de componentes para el sistema eléctrico y la mejora de la capacidad operativa en la industria del gas. Estas acciones forman parte de una estrategia de recuperación económica y social que busca estabilizar los servicios básicos tras años de limitaciones en el acceso a mercados internacionales.

En el marco de esta nueva etapa de relaciones, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la emisión de licencias especiales que favorecen la actividad energética en la región. Estas medidas permiten que corporaciones internacionales dedicadas a la explotación de hidrocarburos retomen sus actividades o incrementen sus inversiones en territorio venezolano. Si bien las regulaciones generales de comercio exterior permanecen vigentes, estos permisos específicos representan un alivio importante para la industria petrolera y facilitan la entrada de capital extranjero.

Estas decisiones se alinean con un programa de apertura del mercado energético local diseñado bajo nuevos consensos políticos tras cambios significativos en la estructura gubernamental del país. La flexibilización operativa otorgada a empresas energéticas de diversos orígenes busca reactivar la producción de crudo y reintegrar la oferta local a la cadena de suministro global. De esta manera, el ingreso de ayuda humanitaria y la dinamización del sector extractivo marcan un cambio relevante en la dinámica económica entre Caracas y Washington.