Estados Unidos prepara acusación contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

15 de mayo de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

El Gobierno de Estados Unidos planifica presentar una acusación formal el próximo miércoles contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. Fuentes judiciales indicaron que el Departamento de Justicia evalúa los cargos criminales contra el exmandatario por este trágico suceso que marcó la historia de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.

La presentación formal de los cargos se realizaría tras recibir el aval de un gran jurado durante una ceremonia conmemorativa en la Torre de la Libertad de Miami en el marco del Día de la Independencia de Cuba. El acto oficial contempla rendir un homenaje a los cuatro tripulantes de la organización que perdieron la vida en el estrecho de Florida, aunque por el momento la Casa Blanca mantiene bajo estricta reserva los detalles de este proceso legal.

El incidente internacional se remonta a febrero de 1996, cuando la fuerza aérea de Cuba derribó los aviones civiles desatando una profunda crisis política internacional. El anuncio sobre las acciones penales contra el exlíder cubano generó reacciones políticas inmediatas como la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien manifestó su respaldo a la medida judicial asegurando que el proceso contra el régimen es una deuda histórica.

Este panorama judicial coincide con el notable endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la política exterior de la administración de Donald Trump hacia la isla caribeña. Desde principios de 2025 Washington ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano mediante la implementación de un estricto bloqueo petrolero y restricciones financieras dirigidas a desestabilizar la estructura económica del aparato político cubano.

En el ámbito diplomático se conoció que el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo un encuentro estratégico en La Habana con altos funcionarios del gobierno de la isla caribeña. Durante la reunión el jefe de la inteligencia estadounidense conversó con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente, para exponer las exigencias específicas de la Casa Blanca orientadas a redefinir el manejo de los lazos bilaterales.

A sus 94 años y retirado de la dirección del Partido Comunista de Cuba desde 2021, Raúl Castro sigue siendo una figura de alta relevancia política en la región. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de esta crisis diplomática que podría redefinir por completo el equilibrio geopolítico y las futuras negociaciones entre ambas naciones.