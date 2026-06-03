Estafas por FaceTime en Alabama roban datos biométricos

Qué pasó : Ciberdelincuentes suplantan la identidad de Publishers Clearing House mediante videollamadas de FaceTime para capturar rostros de las víctimas.

: Ciberdelincuentes suplantan la identidad de Publishers Clearing House mediante videollamadas de FaceTime para capturar rostros de las víctimas. Por qué importa : Esta modalidad permite a los estafadores burlar los sistemas de seguridad biométricos y de reconocimiento facial de cuentas bancarias.

: Esta modalidad permite a los estafadores burlar los sistemas de seguridad biométricos y de reconocimiento facial de cuentas bancarias. El dato clave: La Red de Vigilancia contra el Fraude de AARP emitió una alerta urgente dirigida especialmente a los adultos mayores de la región.

Cómo funciona la nueva estafa de Publishers Clearing House por FaceTime

Una sofisticada modalidad de fraude digital está afectando a los ciudadanos en Alabama. La organización AARP Alabama alertó de que los estafadores contactan a las personas anunciando falsos premios millonarios de Publishers Clearing House para ganarse su confianza de inmediato.

Durante el contacto, los delincuentes exigen a la víctima iniciar una videollamada por FaceTime bajo el pretexto de verificar su identidad. En ese momento, capturan en secreto imágenes y grabaciones en video del rostro del usuario sin levantar sospechas.

Consecuencias del robo de reconocimiento facial en cuentas bancarias

Candi Williams, directora estatal de AARP Alabama, advirtió que los criminales combinan tácticas psicológicas tradicionales con tecnología avanzada. El objetivo final de registrar estas facciones es vulnerar los accesos de las aplicaciones financieras que dependen del reconocimiento facial.

Para prevenir incidentes, las autoridades recomiendan rechazar llamadas imprevistas y limitar los accesos biométricos de los teléfonos móviles. Cualquier sospecha o notificación de premios no solicitados debe reportarse de inmediato a las entidades bancarias y cuerpos policiales.