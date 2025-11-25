Estevao se impuso claramente a Lamine en el 3-0

25 de noviembre de 2025 – Londres – EFE.

Un remate suave de Lamine Yamal fue a parar sin dificultad a las manos del portero Robert Sánchez. Este fue uno de los escasos momentos en que el atacante pudo deshacerse de la marca de Marc Cucurella para buscar la portería rival. Mientras el jugador lamentaba no haber concretado su oportunidad, los seguidores del Chelsea se burlaban de él con un cántico: “Eres un Estevao de mierda”.

Este insulto es una forma común de burla entre las hinchadas inglesas, pero en esta ocasión iba dirigido a un Lamine que se veía completamente superado por Cucurella, justo en el momento en que Estevao deslumbraba en el área contraria y aseguraba la victoria de los “blues” frente al Barcelona. Este resultado complica significativamente las aspiraciones del Barcelona de alcanzar el “top 8”. Si el Real Madrid y el Paris Saint Germain consiguen la victoria este miércoles, el equipo dirigido por Hansi Flick quedará a cinco puntos de la octava posición.

El joven brasileño de 18 años se movía con total libertad en el último tercio de la cancha, encarando defensores, abriendo el juego hacia Alejandro Garnacho y Pedro Neto, y disfrutando de una responsabilidad que asumía sin problemas. Existían dudas sobre si sería titular en Stamford Bridge, pues a pesar de su gran temporada, era un partido crucial donde el Chelsea no quería correr riesgos innecesarios. Sin embargo, Enzo Maresca sorprendió al decidir utilizar un falso nueve, con Pedro Neto en la punta y Estevao por la banda derecha, para desestabilizar a un Barcelona que lucía nervioso y se mostraba controlado en Londres sin la presencia organizadora de Pedri.

El Chelsea dominó con fluidez, mostrando una de sus mejores actuaciones bajo la dirección de Maresca, y en la primera mitad tuvo oportunidades para conseguir una goleada. Le fueron anulados dos goles, uno por una mano de Wesley Fofana y otro por un fuera de juego de Moisés Caicedo, pero el gol era inminente. El primer tanto llegó de una forma inusual, a través de un córner donde la defensa azulgrana se descuidó, permitiendo que Cucurella centrara. Pedro Neto intentó rematar de tacón y, en el intento de despeje entre Ferrán Torres y Koundé, el balón terminó en su propia portería.

En medio de esta superioridad del equipo local, Araujo fue expulsado por doble tarjeta amarilla, siendo la segunda innecesaria al ya estar amonestado. Esta baja en el minuto 44 terminó de desorganizar al equipo de Flick, que a pesar de todo no adoptó una postura defensiva. Dio entrada a Marcus Rashford en lugar de Fermín López, quien tuvo un partido discreto, pero el equipo no mostró signos de mejora.

Al Chelsea le anularon un tercer gol por fuera de juego de Garnacho, pero logró ampliar su ventaja cuando Estevao superó con habilidad a Cubarsí y fusiló al portero Joan García. Este fue el golpe de gracia del brasileño y su confirmación como estrella, por si ya no lo estaba. La afición de The Bridge celebró con más euforia el gol de su figura, y miles de personas repitieron el cántico dirigido a Lamine, increpándolo con el “Eres un Estevao de mierda”. Para culminar la goleada, Liam Delap, quien no había anotado desde junio, aprovechó un pase de Enzo Fernández para marcar el 3-0 definitivo.