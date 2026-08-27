Estrecho de Ormuz sufre por bloqueo de buques por EE. UU.

Fuerzas armadas de Estados Unidos intensifican el bloqueo naval contra los puertos de Irán en el estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca transicionó hacia la Operación Economic Outcast para asfixiar financieramente al régimen iraní.

El Mando Central confirmó la interceptación de 75 buques comerciales, la inhabilitación de tres y el abordaje de dos.

Escalada del bloqueo naval e interceptaciones en Ormuz

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) elevó a 75 la cifra de barcos comerciales desviados en el estrecho de Ormuz hasta el 27 de agosto. Las fueras militares informaron además la inhabilitación de tres embarcaciones y el abordaje de otras dos.

El operativo naval busca impedir la circulación mercante hacia puertos iraníes tras la ruptura de los intentos de negociación. Esta maniobra estratégica afecta a un paso clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Transición hacia la Operación Economic Outcast y tensiones

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el paso de la acción militar Epic Fury hacia la ofensiva comercial denominada Operación Economic Outcast. La estrategia busca profundizar la crisis financiera en Teherán, donde la inflación supera el 100%.

En respuesta a las interrupciones en la zona del mar Arábigo, Washington desplegó más de 20 buques de guerra. Paralelamente, el secretario de Energía, Chris Wright, coordinó el desvío de 15 millones de barriles diarios por vías alternativas.