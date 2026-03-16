Estrella del baloncesto de Alabama arrestada por cargos de drogas en Tuscaloosa

16 de marzo de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Uno de los máximos anotadores de los Crimson Tide se ha visto envuelto en problemas legales después de que las autoridades realizaran un registro el lunes por la mañana.

El estudiante de tercer año Aden Holloway fue arrestado después de que agentes del Grupo de Tareas contra Narcóticos del Oeste de Alabama registraran una residencia en la cuadra 400 de la Avenida 30 Este.

Durante el registro, las autoridades encontraron más de una libra de marihuana, parafernalia de drogas y dinero en efectivo.

Holloway, de 21 años, fue ingresado en la cárcel del condado de Tuscaloosa bajo cargos de posesión en primer grado y falta de fijación de un sello fiscal.

Su fianza se fijó en $5,000.

El arresto de Holloway ocurre apenas un día después de que los Crimson Tide fueran seleccionados como la semilla número 4 en la Región Medio Oeste del Torneo de la NCAA.

Holloway, un estudiante de tercer año de Carolina del Norte, se encuentra en su segundo año en Tuscaloosa como el segundo máximo anotador del equipo esta temporada con 471 puntos.

En su programa de radio el lunes por la noche, 16 de marzo, el entrenador Oats dijo que su equipo planea jugar su partido de la primera ronda del Torneo de la NCAA el viernes sin Holloway.