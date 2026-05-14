Estudiante de Aliceville gana más de 2 millones de dólares en becas

14 de mayo de 2026 – ALICEVILLE, Alabama – Agencias.

Una estudiante de último año de la Aliceville High School recibió más de 2 millones de dólares en dinero de becas, liderando a las escuelas del condado de Pickens en 2026.

Zyreuna Cousette deja la Aliceville High School como una de las estudiantes con mayores logros en la historia de la escuela. Las universidades y otros programas le otorgaron más de 2,000,047 de dólares.

“Me sentí sumamente honrada, como extasiada, realmente no puedo explicarlo”, dijo Cousette.

Cousette desfiló durante la ceremonia de premios para estudiantes de último año de la Aliceville High School. Los líderes escolares anunciaron que ella es la “valedictorian” (estudiante con el promedio más alto) de la clase, con un promedio de calificaciones de 4.23.

“Este año ha sido más que estresante, pero muy, muy provechoso”, comentó.

Cousette dijo que ha estado trabajando duro desde el primer grado, pero que las cosas despegaron en la escuela secundaria.

“Honestamente, he estado trazando mi camino desde mi octavo año, bueno, en realidad desde séptimo. Pero mi trayectoria comenzó cuando estaba en primer grado porque nunca obtuve una ‘B’”, dijo Cousette.

Cousette quiere convertirse en obstetra y ginecóloga. Asistirá a la Universidad Howard en Washington D.C. este otoño.