Evento de mascotas deportivas en el Zoo de Birmingham

El Zoo de Birmingham celebrará el encuentro familiar Meet the Mascots antes del inicio de la temporada de fútbol americano.

La jornada permitirá a los visitantes interactuar con figuras deportivas locales y conocer a los animales reales que representan.

Dato clave: el evento se realizará el sábado 22 de agosto entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. en el Children’s Zoo.

Horarios e itinerario de mascotas deportivas en el Zoo de Birmingham

El evento se desarrollará en el área del Children’s Zoo este sábado 22 de agosto, en una jornada familiar que no se suspenderá por lluvia. La programación iniciará a las 10:00 a.m. con representantes universitarios como Big Al de University of Alabama, Cocky de Jacksonville State, Stinger de Alabama State, Wally de Wallace State y Golden Bear de Miles College.

A partir de las 11:00 a.m. llegarán Noigel de Legion y Babe Ruff de Barons en representación de los equipos profesionales. Entre el mediodía y la 1:00 p.m. participarán Briarwood Lions, Gardendale Rockets y Pelham Panthers por parte de las escuelas secundarias.

Atracciones especiales y participantes confirmados en Alabama

Las vacas de Chick-Fil-A acompañarán las actividades durante la mañana, ofreciendo un sándwich de pollo gratis a los asistentes que escaneen el cartel informativo Spot the Spots.

Organizadores del zoológico invitaron a personajes de todo el estado de Alabama, aunque confirmaron que Aubie y Blaze no asistirán por cruces de agenda. La lista definitiva de participantes continuará actualizándose a través del sitio web oficial del parque.