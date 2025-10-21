Ex agente del sheriff del condado de Blount sentenciado por agresión a un recluso

Ex agente del sheriff del condado de Blount sentenciado por agresión a...

21 de octubre de 2025 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un ex sargento de correccionales de la cárcel del condado de Blount ha sido sentenciado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión a un recluso.

Un jurado del condado de Blount declaró a Joseph Snow culpable de agresión en segundo grado e incumplimiento del deber tras un ataque no provocado contra un recluso en el Centro Correccional del condado de Blount.

La condena se dictó en agosto de 2025.

Según la fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey, la agresión ocurrió el 3 de diciembre de 2022.

Un recluso, Jonathan Carl Calloway, fue arrestado por agentes del Departamento de Policía de Oneonta por intoxicación en público. Calloway fue trasladado a la cárcel sin incidentes.

La oficina de Casey afirma que un video de vigilancia mostrado durante el juicio muestra a Snow saliendo de un área cerrada de escritorios en la sala de procesamiento y golpeando violentamente la cabeza de Calloway contra la pared. Ambos forcejearon y finalmente cayeron al suelo, donde la agresión continuó.

El incidente fue investigado por la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA).

En la sentencia, Casey supuestamente presentó pruebas de que Snow también había agredido a otra reclusa, esta vez una mujer, antes del incidente con Calloway.

La otra agresión no se descubrió hasta 2025, pero también fue grabada en video.

“Esta insignia representa integridad, deber y servicio. El 99% de los oficiales la cumplen a diario. Este caso es la excepción, no la regla”, declaró Casey. “Cuando alguien con autoridad abusa de ella, la rendición de cuentas no es opcional; es esencial proteger tanto al público como la reputación de los numerosos hombres y mujeres honorables que sirven en las fuerzas del orden”.