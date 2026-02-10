Ex detective de la policía de Trussville arrestado por presunto abuso sexual infantil

10 de febrero de 2026 – TRUSSVILLE, Alabama – Agencias.

Un antiguo detective del Departamento de Policía de Trussville se encuentra tras las rejas, acusado de delitos sexuales contra menores.

De acuerdo con los registros de la cárcel del Condado de Jefferson, Jonathan Robert Williams, de 39 años, fue fichado el lunes 9 de febrero de 2026. Williams enfrenta cargos de tortura o maltrato deliberado de un niño menor de 18 años y producción de pornografía infantil.

El Jefe de Policía de Trussville, Eric Rush, confirmó que Williams trabajó anteriormente para el departamento como detective, pero señaló que ya no es empleado de la ciudad. Rush indicó que Williams renunció a su cargo antes de que se realizaran los arrestos.

Los detalles específicos que rodearon la investigación y los presuntos incidentes no han sido revelados de inmediato. El Departamento de Policía de Birmingham es la agencia que lidera la investigación, ya que los presuntos delitos habrían ocurrido dentro de su jurisdicción.

Williams permanece detenido en la Cárcel del Condado de Jefferson. Se le ha impuesto una fianza total de $120,000 por los cargos combinados.