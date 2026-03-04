Ex fiscal del condado de Cullman acusado de intentar asesinar a su marido

Ex fiscal del condado de Cullman acusado de intentar asesinar a su...

4 de marzo de 2026 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Una ex fiscal del condado de Cullman acusada de intentar matar a su marido ha sido acusada, según documentos judiciales presentados en febrero de 2026.

En noviembre de 2025, Sara Baker fue arrestada después de, supuestamente, poner fentanilo en la comida ó bebida de su marido. Los documentos judiciales dicen que estos incidentes ocurrieron el 4, 12 y 20 de septiembre de 2025.

Baker trabajó como abogado en el condado de Cullman y anteriormente trabajó para la Oficina del Fiscal de Distrito. En diciembre de 2025, el Colegio de Abogados de Alabama la suspendió.

Los registros judiciales muestran que un testigo incluido en el caso contra Baker también es uno de sus clientes.

Esa testigo, una mujer de 39 años, fue acusada en agosto por un gran jurado de tragar fentanilo en un intento de destruir pruebas en un caso en el que Baker la representaba. Además de un cargo de intento de destruir pruebas, ese mismo gran jurado también emitió una acusación contra la mujer por posesión de herramientas de robo. Los delitos ocurrieron en marzo, según registros judiciales.

Según documentos judiciales presentados en febrero de 2026, Baker está acusada de los siguientes cargos: conspiración para cometer asesinato, tres cargos de intento de cometer asesinato, violencia doméstica en segundo grado, abuso de personas mayores en segundo grado, distribución ilegal de una sustancia controlada y cuatro cargos de solicitación para cometer un delito con sustancias controladas.

Los documentos judiciales dicen que el fentanilo causó deterioro físico, lo que llevó al cargo de abuso de personas mayores.

Los registros judiciales también muestran que un juez de la Corte Suprema de Alabama nombró a un juez del condado de Walker para el caso.