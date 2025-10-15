Ex oficial de policía de Centre sentenciado por un cargo federal de drogas y plantación de pruebas

15 de octubre de 2025 – CENTRE, Alabama – Agencias.

Un ex oficial de policía de Centre ha sido sentenciado en relación con un caso de 2023 en el que fue arrestado.

Michael Kilgore admitió en 2024, en un acuerdo de culpabilidad federal, que colaboró ​​con un cómplice anónimo en enero de 2023, cuando era oficial de policía en Centre, para plantar metanfetamina y otras drogas en el auto de una persona y luego arrestarla. El plan se frustró cuando el cómplice de Kilgore lo entregó a la policía, según un comunicado de prensa.

Según los registros judiciales, ambos idearon un plan y eligieron a una persona para plantarle drogas para que Kilgore pudiera realizar un arresto por narcóticos. El cómplice identificó a un objetivo, compró las drogas, incluyendo 30 ml de metanfetamina, cinco pastillas de Percocet y cuatro ó cinco gramos de marihuana, y las colocó en un paquete, que fijó a la parte inferior del vehículo del objetivo con un imán, según el acuerdo de culpabilidad.

El miércoles 15 de octubre, la Policía de Centre anunció que el investigador jefe del Departamento de Policía de Centre, Randy Mayorga, fue informado por una oficina local del FBI de que la sentencia final para Kilgore es de cuatro años de prisión federal seguidos de tres años de libertad condicional federal.