Exabogada de Cullman, acusada de intento de asesinato, recibió permiso para viajar

30 de diciembre de 2025 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Una exabogada de Cullman acusada de intentar asesinar a su esposo, recibió permiso para viajar fuera del estado durante la Navidad, según registros judiciales.

Sara Baker está acusada de poner fentanilo en la comida y bebida de su esposo. Baker fue arrestada en noviembre y enfrenta múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato.

Pagó una fianza de $400,000 el miércoles 26 de noviembre, un día antes del Día de Acción de Gracias.

El fiscal de distrito del condado de Cullman, Champ Crocker, declaró que, además de ser abogada local, Baker trabajó anteriormente para la Fiscalía. El abogado defensor Roger Appell afirma que Baker se centró en la defensa penal en su carrera como abogada.

Fue suspendida por el Colegio de Abogados de Alabama a principios de diciembre.

El 26 de noviembre, el juez Jamie Sumerel fue asignado temporalmente al caso. Según los registros judiciales, el viernes 19 de diciembre, Sumerel concedió una moción para permitir que Baker viajara a Chicago, Illinois, para visitar a su familia durante las vacaciones de Navidad.