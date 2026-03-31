Exagentes del FBI presentan demanda contra la administración Trump por campaña de represalias

31 de marzo de 2026 – Washington – EFE.

Un grupo de antiguos agentes de alto rango del FBI ha interpuesto una demanda colectiva contra la administración de Donald Trump, alegando haber sido víctimas de una campaña de persecución política. Los demandantes sostienen que sus despidos y las sanciones administrativas recibidas no se debieron a un bajo rendimiento laboral, sino a una estrategia de venganza dirigida desde la Casa Blanca. Según el documento legal, los afectados fueron señalados por su participación en investigaciones sensibles que involucraban al círculo cercano del mandatario.

La acción judicial nombra específicamente al director del FBI, Kash Patel, y a la fiscal general, Pam Bondi, como responsables de ejecutar estas purgas institucionales. Los exfuncionarios argumentan que se elaboraron listas de empleados percibidos como enemigos políticos para proceder a su eliminación de la agencia sin el debido proceso. Esta situación ha generado una gran preocupación dentro de la comunidad de inteligencia, ya que se percibe como un intento de vulnerar la independencia de las instituciones encargadas de aplicar la ley.

Entre los puntos más destacados de la demanda se menciona que el propio director Patel habría reconocido en conversaciones privadas que algunos de estos ceses eran probablemente ilegales. No obstante, los abogados defensores afirman que las órdenes provenían directamente de niveles superiores que buscaban castigar a quienes trabajaron en casos como la investigación sobre la interferencia en las elecciones de 2020. Para los demandantes, estas acciones constituyen una clara violación a sus derechos constitucionales de libre expresión y protección laboral.

El impacto de esta disputa legal va más allá de los despidos individuales, pues pone en tela de juicio la integridad del Departamento de Justicia. Los exagentes aseguran que fueron difamados públicamente en redes sociales y medios de comunicación, lo que ha dañado irremediablemente su reputación profesional y sus posibilidades de empleo futuro. La demanda busca no solo una compensación económica por los salarios perdidos, sino también la restitución en sus cargos y una declaración oficial que invalide las acciones tomadas en su contra.

Organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional han señalado que este caso podría marcar un precedente histórico sobre los límites del poder ejecutivo sobre los empleados de carrera del gobierno. Argumentan que permitir represalias por cumplir con deberes investigativos legales socava el estado de derecho y desincentiva la rendición de cuentas en las altas esferas del poder. La batalla legal se anticipa prolongada, dado que el gobierno sostiene que los despidos fueron ajustes administrativos necesarios y justificados.

El panorama para el FBI se presenta complejo mientras se resuelven estas acusaciones de purga ideológica en sus filas. Los demandantes insisten en que su lealtad siempre ha sido hacia la Constitución y no hacia una figura política específica, denunciando que se les ha tratado como adversarios partidistas por el simple hecho de realizar su trabajo. El desenlace de este proceso determinará si los funcionarios públicos pueden ser protegidos frente a cambios de administración que busquen alterar la objetividad de las investigaciones federales.