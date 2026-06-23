Examen mental para acusado de planear parricidio en Alabama

La jueza Madeline Haikala ordenó una evaluación psiquiátrica para el acusado Mohammad Mohammad antes de resolver su sentencia.

El procesado busca retirar su declaración de culpabilidad argumentando confusión en los cargos y el uso de fármacos.

Mohammad acordó pagar 50,000 dólares a un agente encubierto para asesinar a su esposa y a sus seis hijos.

Detalles del plan de Mohammad Mohammad con el FBI

El empresario Mohammad Mohammad, dueño de un comercio en Homewood, enfrenta un severo proceso judicial por siete cargos federales de asesinato por encargo. Los informes del caso detallan que el acusado pactó los crímenes en una reunión secreta celebrada en un Wal-Mart durante septiembre de 2024.

El plan criminal fracasó debido a que el supuesto sicario era en realidad un agente encubierto del FBI. El sospechoso ofreció un pago de 20,000 dólares por su esposa y 30,000 dólares por sus seis hijos adultos en el estado de Alabama.

Antecedentes de violencia doméstica y giros en el tribunal

La defensa del imputado presentó una moción para revocar la declaración de culpabilidad obligada, alegando que el sujeto fue engañado por sus abogados. Asimismo, el procesado afirmó ante el tribunal que entregó el dinero por miedo y bajo los efectos de fuerte medicación psiquiátrica.

El historial delictivo de Mohammad registra antecedentes graves desde 2021, incluyendo amenazas con armas de fuego y confinamiento en sótano contra sus familiares. Posteriormente, en abril de 2022, la policía lo arrestó por instalar rastreadores GPS en los autos de las víctimas.