Examen UNAM 2026 presencial tras uso de inteligencia artificial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control presencial tras detectar presuntas irregularidades con inteligencia artificial en la prueba en línea.

La medida busca devolver transparencia y credibilidad al proceso de admisión de licenciatura.

Miles de aspirantes seleccionados y con puntajes equivalentes en la admisión 2026 deberán confirmar sus conocimientos.

Examen de control presencial para confirmar el ingreso a la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México ordenó la aplicación de una nueva prueba física para aspirantes a licenciatura. La medida surge tras detectar anomalías estadísticas e indicios del uso indebido de inteligencia artificial en la prueba virtual.

Aspirantes como Luis Eduardo Suárez y Georgina Córdoba respaldaron la evaluación presencial para garantizar la transparencia. Sin embargo, la resolución ha generado incertidumbre entre estudiantes admitidos y denuncias por cancelaciones sin justificación previa.

Anomalías e irregularidades en el proceso de admisión 2026

Una comisión técnica universitaria identificó inconsistencias durante el concurso de selección en línea. Para salvaguardar la equidad, las autoridades confirmaron que la prueba presencial no sanciona de manera individual a los seleccionados.

Por su parte, aspirantes afectados como Ismael Martínez Cristóbal exigieron explicaciones claras tras la anulación de sus exámenes. La máxima casa de estudios de México publicará próximamente las fechas y procedimientos para el examen de control.