Exconvicto sentenciado a más de seis años de prisión por posesión ilegal de un arma de fuego

7 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un exconvicto ha sido sentenciado por la posesión ilegal de un arma de fuego, según anunció la fiscal federal Prim F. Escalona.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Madeline H. Haikala, sentenció a John Henry Edmondson, de 29 años y residente de Shelby, Alabama, a 75 meses de prisión. En abril, Edmondson se había declarado culpable del cargo de posesión ilegal de un arma de fuego.

Según el acuerdo de culpabilidad, el 30 de junio de 2024, un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Shelby (SCSO) realizó una visita de bienestar a un menor que se encontraba en la residencia de Edmondson. Edmondson se negó a dejar entrar al agente. Al día siguiente, los agentes del SCSO y el oficial de libertad condicional de Edmondson regresaron a la casa con una orden de recogida para el menor. Dentro de la residencia, mientras recuperaban al menor, los agentes incautaron dos pistolas y parafernalia de drogas. Un agente del SCSO obtuvo una orden de registro estatal para la residencia. Los agentes incautaron una escopeta de calibre 12 con cañón recortado, cartuchos de escopeta de calibre 12, un chaleco antibalas de camuflaje, supuestos narcóticos y parafernalia de drogas. A Edmondson se le prohíbe poseer un arma de fuego debido a condenas previas por delitos graves en el Tribunal de Distrito del condado de Shelby, Alabama. En mayo de 2021, Edmondson se declaró culpable de Violencia Doméstica por Asfixia o Estrangulamiento y de Prohibición de Posesión de una Pistola para Ciertas Personas. Y en agosto de 2022, se declaró culpable de Distribución Ilícita de una Sustancia Controlada.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos investigó el caso junto con la Oficina del Sheriff del condado de Shelby. El fiscal federal adjunto Daniel S. McBrayer se encargó del enjuiciamiento del caso.