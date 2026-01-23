Exempleado de guardería en Huntsville es acusado de abuso sexual de un menor

Exempleado de guardería en Huntsville es acusado de abuso sexual de un...

23 de enero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un ahora exempleado del centro de desarrollo infantil de la Iglesia Metodista Unida Trinity ha sido arrestado por un cargo de abuso sexual de un menor de 12 años.

Cameron White, de 24 años, fue ingresado en la cárcel del condado de Madison poco antes del mediodía del jueves.

La policía de Huntsville señaló que el presunto incidente ocurrió el martes, y la Iglesia Metodista Unida Trinity informó que tuvo conocimiento de la situación el miércoles. El incidente ocurrió dentro de las instalaciones y, desde entonces, White ha sido despedido, añadió la iglesia.

El reverendo Dedric Cowser, de la Iglesia Metodista Unida Trinity, expresó que la congregación está “con el corazón roto” por la situación.

“La seguridad de los niños es sagrada, y Trinity asume esa responsabilidad con la mayor seriedad”, dijo Cowser. “Cuando nos enteramos del incidente el miércoles por la tarde, actuamos de inmediato, contactamos a las autoridades correspondientes y despedimos al empleado involucrado. Hemos estado cooperando plenamente con la investigación desde ese momento. Por respeto a la privacidad de los niños y a la investigación en curso, no podemos compartir detalles adicionales”.