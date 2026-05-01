Exempleado de guardería en Huntsville no testificará en casos civiles actualmente

1 de mayo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un juez ordenó que un ex empleado de guardería de Huntsville no tenga que participar en declaraciones ni en la presentación de pruebas escritas en una demanda civil, hasta que concluyan los procedimientos penales relacionados con su caso por abuso sexual infantil.

Cameron White, ex empleado del Centro de Desarrollo Infantil Trinity United Methodist, ha negado las acusaciones en su contra en tres demandas presentadas. Las demandas fueron interpuestas por las familias de los niños que, según afirman, fueron víctimas de White, quien enfrenta varios cargos penales por abuso sexual por su conducta mientras trabajaba en la guardería.

Los abogados de White solicitaron, en una respuesta presentada el martes, que se suspendieran los casos civiles mientras se resuelven los cargos penales en su contra. Su abogado argumentó que, con base en los derechos de White amparados por la Quinta Enmienda, los casos civiles deberían suspenderse mientras se resuelven los cargos penales.

Ayer por la tarde, el juez Claude Hundley III ordenó que White “no deberá prestar declaración ni responder a ninguna solicitud de información por escrito en este asunto hasta que se resuelvan los procedimientos penales en su contra relacionados con las demandas presentadas”.

Las tres demandas civiles contra White se consolidaron en un solo caso a principios de este mes, y siguen su curso bajo la supervisión del juez Hundley.

Los abogados de las familias involucradas solicitaron la consolidación de los casos porque tratan las mismas cuestiones legales, a saber, demandas por lesiones personales contra White relacionadas con sus cargos penales.

Los abogados también argumentaron que los casos abordarán las mismas pruebas y declaraciones de testigos.

White fue arrestado el 22 de enero por un cargo de abuso sexual infantil y desde entonces se le han imputado siete cargos adicionales. Desde entonces, él y varios otros empleados del Centro de Desarrollo Infantil Trinity han sido suspendidos de sus funciones.