Exentrenador del Condado de Bibb sentenciado a prisión por relación inapropiada con una estudiante

Exentrenador del Condado de Bibb sentenciado a prisión por relación inapropiada con...

2 de septiembre de 2025 – CONDADO DE BIBB, Alabama – Agencias.

Un exempleado de la Escuela Secundaria del Condado de Bibb enfrenta una pena de prisión por mantener una relación inapropiada con una estudiante.

Jeremy Russell era entrenador asistente de baloncesto de la escuela cuando fue arrestado en 2023 y acusado de tener contacto sexual con una estudiante.

Russell confesó y admitió ante el tribunal que cometió un error y se disculpó con la familia de la víctima.

Antes de la sentencia, los padres de la víctima dijeron en la corte que se suponía que Russell debía proteger a su hija. Los padres también leyeron una carta de su hija adolescente en la que escribió: “Desde la agresión, mi mundo se ha vuelto pequeño y oscuro”.

Russell también contó con el apoyo de testigos, incluyendo al alcalde de Centreville, Mike Oakley, quien impulsó la libertad condicional y conocía a Russell desde niño.

La madre de Russell dijo: “No ponemos excusas. Sabemos que estuvo mal, pero creemos que ir a la cárcel no sería bueno”.

Al final, el juez condenó a Jeremy Russell a dos años de cárcel y cinco años de libertad condicional supervisada.