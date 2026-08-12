Exguardia en Blount County se declara no culpable

El exoficial Joseph Evans se declaró no culpable por la muerte del recluso Arthur Morse en prisión.

El acusado renunció a la lectura formal de cargos dentro del proceso judicial que enfrenta por homicidio grave.

Evans es uno de los dos guardias imputados por un gran jurado tras el fallecimiento ocurrido en enero de 2026.

Proceso judicial contra exguardia por homicidio de un recluso

El exoficial de prisiones Joseph Evans presentó formalmente una declaración de no culpabilidad en relación con el fallecimiento bajo custodia del joven Arthur Morse, de 23 años. Los registros de la corte confirman que el acusado decidió además renunciar a su derecho de lectura formal de cargos el pasado martes 11 de agosto.

La imputación surge a raíz de los trágicos hechos ocurridos dentro de las instalaciones de la Blount County Jail durante enero de 2026. Un gran jurado emitió formalmente la acusación el pasado mes de julio tras revisar las pruebas recopiladas en las investigaciones del caso.

Acusaciones de homicidio y agresión en prisión de Alabama

Joseph Evans figura como uno de los dos exguardias penitenciarios procesados legalmente por este caso en el estado de Alabama. Las autoridades judiciales imputaron formalmente a ambos exfuncionarios los cargos graves de homicidio y agresión tras culminar la revisión del gran jurado.

El proceso legal buscará determinar las responsabilidades penales en torno a la muerte del recluso mientras permanecía bajo custodia estatal. Los tribunales locales continuarán con las fases correspondientes del juicio en las próximas semanas.