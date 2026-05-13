Exoficial de policía de Sheffield arrestado por enviar video obsceno a una menor

Exoficial de policía de Sheffield arrestado por enviar video obsceno a una...

13 de mayo de 2026 – FLORENCE, Alabama – Agencias.

Un exoficial de policía de Sheffield fue arrestado el miércoles y acusado de enviar material obsceno a una menor, informaron las autoridades.

La policía de Florence identificó al sospechoso como Dyquayvious King, de 22 años. Los investigadores de la División de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Florence abrieron el caso después de que una víctima de 15 años se presentara, según la fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Angie Hamilton.

Hamilton dijo que King está acusado de enviarle a la adolescente un video de sí mismo exhibiéndose cuando él tenía 21 años. Añadió que King trabajaba para una agencia de seguridad en el área de Shoals en ese momento y más tarde dejó ese empleo antes de ser contratado por el Departamento de Policía de Sheffield.

Hamilton señaló que el departamento de policía ayudó con la investigación y despidió a King.

Las autoridades creen que puede haber víctimas adicionales e instan a cualquier persona que tenga información a ponerse en contacto con la policía de Florence.

King se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado de Lauderdale con una fianza de 50,000 dólares, informó la policía.