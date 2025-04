Expareja de Maradona denuncia a médicos por mentir sobre su salud

8 de abril de 2025 – Buenos Aires – EFE.

Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona y madre de su hijo menor, ofreció este martes su declaración en el juicio por la muerte del famoso futbolista. Durante su testimonio, acusó a los médicos Leopoldo Luque y Agustina Cosachov de mentirle sobre la operación final de Maradona y las condiciones de su internación domiciliaria. Según Ojeda, Luque le había asegurado que había sido él quien operó a Maradona, pero luego descubrió que otro médico había realizado la intervención, lo que le causó una gran indignación.

La ex pareja de Maradona también señaló que tanto Luque como Cosachov le habían garantizado que Maradona recibiría atención médica adecuada en su hogar, incluyendo médicos y una ambulancia disponible en todo momento, pero que estas condiciones nunca se cumplieron. Ojeda compartió su angustia al relatar que el 23 de noviembre, dos días antes de la muerte de Maradona, lo visitó y lo encontró en un estado alarmante: hinchado y visiblemente mal, lo que la llevó a intentar trasladarlo a otro lugar.

Además, Ojeda relató su desesperación al no encontrar la ayuda que necesitaba para Maradona. Comentó que, al no ver a médicos presentes y tras encontrarlo solo con un custodio, intentó comunicarse con Vanesa Morla, una de las asistentes del ídolo, pero sintió que no le prestaban atención. A lo largo de su testimonio, Ojeda no pudo contener las lágrimas al recordar la difícil situación que vivieron en esos últimos días de vida de Maradona.

En paralelo, la Fiscalía presentó un chat entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, en el que se mencionaba que Ojeda estaba presionando a Vanesa Morla para tomar decisiones sobre la situación de Maradona. En el intercambio, los involucrados parecían restarle importancia a las preocupaciones de Ojeda, lo que generó más tensión en el caso.

Además de estas acusaciones, Ojeda denunció que Luque consumía alcohol con Maradona, a pesar de que el exfutbolista tenía un historial de problemas con el alcohol. Esta revelación se sumó a las críticas sobre la negligencia en el cuidado de Maradona durante sus últimos días.

Por último, Ojeda también mencionó cómo su hijo, Diego Fernando, de 12 años, sufrió mucho al ver el estado en el que se encontraba su padre durante esos momentos tan críticos. Mientras tanto, los responsables del caso, incluidos los médicos y otros profesionales de la salud involucrados, enfrentan acusaciones de homicidio simple con dolo eventual. Los jueces deberán determinar si son culpables de la muerte de Maradona, que ocurrió el 25 de noviembre de 2020.