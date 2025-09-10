Explosión de camión de gas en Ciudad de México deja tres muertos y setenta heridos

10 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La explosión de un camión de gas con una capacidad de 49.500 litros en el oriente de la Ciudad de México provocó la muerte de tres personas y dejó a setenta más heridas. La alcaldesa capitalina, Clara Brugada, dio a conocer los resultados del siniestro y mencionó que las autoridades ya están investigando las causas.

En una conferencia de prensa desde el lugar del accidente, la alcaldesa actualizó el número de heridos a setenta personas, de las cuales 51 son hombres y 16 son mujeres, y confirmó que tres personas fallecieron. Además, 28 vehículos resultaron afectados. Brugada mencionó que todavía hay dos personas sin identificar y que la Fiscalía ya realiza los peritajes correspondientes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con las víctimas de este lamentable suceso. También reconoció el trabajo de los cuerpos de emergencia y señaló que diversas dependencias federales como la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y los hospitales del gobierno están colaborando para atender a los afectados.

Ante la preocupación de los familiares, Clara Brugada anunció que se publicaría una lista preliminar con los nombres y datos de las 68 personas heridas que han sido identificadas, con el fin de informar a la población y aliviar la incertidumbre. El camión de gas involucrado en el accidente fue identificado como propiedad de la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que forma parte del Grupo Tomza.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dio a conocer en un comunicado que la empresa responsable del vehículo no había presentado los documentos necesarios para el registro de seguros de responsabilidad civil o por daños ambientales. Se confirmó que el conductor del camión sobrevivió y está siendo atendido por sus lesiones.

El accidente, que ocurrió alrededor de las 14:30 horas, causó en los heridos quemaduras graves e intoxicaciones. La explosión, causada por la volcadura del vehículo, generó una inmensa llamarada que fue grabada por personas en la zona y subida a redes sociales. Como resultado, las autoridades se vieron obligadas a cerrar varias vialidades para permitir a los servicios de emergencia controlar la situación.