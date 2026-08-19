Expolicías de Alabama aceptan condena por corrupción

Qué pasó : Antiguos mandos de la policía de Hanceville admitieron su responsabilidad en una trama de corrupción que causó el cierre del departamento.

: Antiguos mandos de la policía de Hanceville admitieron su responsabilidad en una trama de corrupción que causó el cierre del departamento. Por qué importa : La alteración del almacén de evidencias forzó al estado a desestimar casos criminales abiertos.

: La alteración del almacén de evidencias forzó al estado a desestimar casos criminales abiertos. El dato clave: El exagente Jason Wilbanks irá a prisión tras ser identificado como el principal responsable del caso.

Condenados por manipulación de pruebas en el condado de Cullman

El fiscal de distrito Champ Crocker anunció que los implicados firmaron acuerdos de culpabilidad tras una extensa investigación judicial. El exagente Jason Wilbanks cumplirá condena tras admitir faltas por beneficio personal, conspiración con sustancias controladas y manipulación del depósito de evidencias.

Las autoridades retiraron la certificación oficial APOST a Wilbanks y al exjefe policial Jason Marlin, prohibiéndoles ejercer la seguridad pública. Por su parte, Marlin aceptó dos cargos de obstrucción de operaciones gubernamentales dentro de la misma causa.

Consecuencias judiciales y desestimación masiva de procesos

El exagente de reserva Eric Kelso y su esposa Donna Kelso aceptaron colaborar con la fiscalía en los asuntos legales pendientes. La alteración de los elementos probatorios comprometió seriamente el avance de múltiples juicios en la localidad.

Debido al compromiso del depósito de evidencias, la oficina del fiscal debió retirar cargos a diversos sospechosos arrestados previamente. En tanto, el imputado William Shelnutt ha solicitado su ingreso al tribunal de rendición de cuentas del condado.