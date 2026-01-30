Expresentador de CNN arrestado en protesta contra ICE afirma que no callará

30 de enero de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El comunicador Don Lemon, reconocido por su trayectoria previa en la cadena CNN, recuperó su libertad este viernes tras haber sido detenido en la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades lo señalaron por presuntamente quebrantar normativas federales mientras realizaba su labor informativa durante una manifestación en un templo de Minnesota. La protesta en la que participó buscaba denunciar los operativos migratorios ejecutados por la administración de Donald Trump.

Tras abandonar el centro de detención, el periodista de cincuenta y nueve años manifestó ante la prensa su determinación de continuar con su labor informativa y aseguró que no permitiría que su voz fuera censurada. Aunque enfrenta acusaciones por conspiración y por supuestamente interferir en la libertad de culto, se le permitió conservar su libertad sin el pago de una fianza económica, manteniendo incluso su derecho a realizar viajes internacionales.

La captura del comunicador se produjo durante la noche del jueves en California, justo cuando se encontraba desempeñando sus funciones profesionales en los preparativos de un evento musical de alto perfil. Lemon defendió su actuación citando la protección que otorga la constitución a la labor periodística, destacando que su compromiso con la verdad y la libertad de prensa sigue intacto tras tres décadas de carrera.

Un aspecto controvertido del caso es que la fiscal general Pam Bondi admitió haber ordenado personalmente el arresto de Lemon y de otros acompañantes. Esta acción ha generado debate debido a que anteriormente un magistrado ya había desestimado los cargos iniciales por falta de evidencia sólida, lo que llevó a la fiscalía a buscar otras vías legales para concretar la aprehensión del periodista.

Los hechos que originaron el conflicto ocurrieron a mediados de enero, cuando un grupo de personas interrumpió una ceremonia religiosa para protestar contra un pastor vinculado a la agencia de inmigración. El gobierno federal intentó procesar a varios involucrados bajo una ley que protege los servicios religiosos, pero las cortes habían rechazado las acusaciones contra Lemon hasta que la fiscalía federal intervino nuevamente.

El equipo legal del periodista y diversos líderes políticos han calificado el arresto como una medida injustificada y un ataque directo a los derechos constitucionales fundamentales. Esta situación se desarrolla en un clima de alta tensión social en Minnesota, donde el uso de la fuerza federal en operativos migratorios recientes ha dejado víctimas fatales y ha provocado una indignación generalizada en todo el territorio nacional.