Exquiropráctico del Condado de Morgan sentenciado por envenenar a su esposa

27 de agosto de 2025 – DECATUR, Alabama – Agencias.

Un exquiropráctico de Morgan County, Brian Mann, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por envenenar a su esposa en 2022. Mann fue arrestado ese mismo año después de que se descubriera que intentaba matar a su esposa con plomo.

Durante el juicio, Hannah Mann testificó sobre cómo se enfermó, y las radiografías revelaron una sustancia similar a la purpurina, que resultó ser plomo, en su estómago. Los fiscales argumentaron que no se trataba de un incidente aislado, sino de una decisión diaria de intentar matar a su esposa.

La defensa no ofreció mucho más y Mann permaneció en silencio durante el proceso. En la sentencia, el juez Charles Elliot, quien ha sido juez de circuito durante seis años y medio, expresó que nunca había visto a un acusado reírse durante los argumentos finales.

El juez Elliot sentenció a Mann a cadena perpetua y solicitó al fiscal del distrito que le notificara si alguna vez se considera la libertad condicional de Mann, para que él mismo pueda viajar a Montgomery y testificar en su contra.

El fiscal principal, Garrick Vickery, respaldó la reacción del juez, considerándola justa dada la brutalidad del caso. Vickery afirmó que la actitud de Mann durante el juicio, riéndose, mostraba su verdadero carácter y su falta de seriedad ante cualquier cosa que no fuera su propio beneficio o dinero.

Vickery añadió que él y el juez Elliot estarán juntos en Montgomery para oponerse a la libertad condicional de Mann en el futuro. Mann fue trasladado de regreso a la cárcel del condado de Morgan para ser transportado a prisión.