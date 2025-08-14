Exsargento del sheriff de Blount es declarado culpable de agresión e incumplimiento del deber

14 de agosto de 2025 – BLOUNT COUNTY, Alabama – Agencias.

Un jurado del condado de Blount declaró culpable a un exsargento del sheriff de agresión en segundo grado e incumplimiento del deber, después de un ataque no provocado a un recluso en el Centro Correccional del Condado de Blount.

El juicio comenzó el lunes 11 de agosto con la selección del jurado, que declaró culpable a Joseph Ray Snow el miércoles.

Snow fue acusado formalmente por un gran jurado en febrero de 2023 tras un incidente ocurrido en diciembre de 2022 en el Centro Correccional del Condado de Blount.

Según la fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey, los agentes del Departamento de Policía de Oneonta arrestaron a un hombre por intoxicación en público y lo llevaron al Centro Correccional del condado de Blount para que la oficina del sheriff lo fichara.

La fiscal Casey presentó pruebas de que Snow agredió físicamente al hombre durante el proceso de fichaje, agarrándolo y empujando su cabeza contra una pared después de que el recluso hiciera un “gesto de mano vulgar” a la cámara mientras le tomaban la foto para el registro.

La fiscal de distrito dijo que, después de que otros agentes se acercaron, Snow se levantó y lanzó una silla al otro extremo de la zona de fichaje. Dijo que fue entonces cuando Snow volvió hacia el hombre, que estaba inmovilizado en el suelo por otros dos agentes, y lo pateó en la cara.

Según Casey, todo el incidente fue capturado por las cámaras de vigilancia de la cárcel.

El hombre fue llevado a un hospital de la zona para recibir tratamiento. Casey dijo que perdió dientes, sufrió una fractura de nariz y laceraciones en la cabeza y el rostro a causa de la agresión.

“Este incidente no es un reflejo del carácter de los hombres y mujeres que trabajan en las fuerzas del orden. Este caso es una excepción. No es la norma. Somos afortunados de tener en Alabama a hombres y mujeres comprometidos con la protección y el servicio a los ciudadanos de nuestro estado como profesionales y con dignidad”, dijo Casey.

Snow permanecerá en la cárcel a la espera de la sentencia, cuya fecha está fijada para el 21 de octubre de 2025.