Extorsión al aguacate provoca 12 detenciones en Michoacán

Fuerzas federales arrestaron a 12 presuntos extorsionadores de productores agrícolas y ganaderos en Michoacán tras 11 cateos simultáneos.

La acción busca frenar el cobro de piso y proteger las cadenas exportadoras de aguacate que abastecen el mercado internacional.

Entre los capturados figura alias ‘X1’, señalado como operador del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

Operativo federal frena extorsiones en Uruapan y Ziracuaretiro

En un despliegue conjunto de inteligencia y seguridad, las fuerzas de seguridad desarticularon una red delictiva dedicada a extorsionar a productores, empacadoras y transportistas de carne, ganado y aguacate en el estado de Michoacán.

Durante la intervención se cumplimentaron 11 órdenes de cateo simultáneas que resultaron en la captura de 12 personas, entre ellas Cristian Maximiliano ‘N’, alias ‘X1’, presunto integrante de la organización criminal Los Caballeros Templarios.

Estrategia federal prioriza la protección del sector productivo

El operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia permitió incautar armas de fuego, inhibidores de señal, vehículos, drogas y dinero en efectivo.

Estas acciones forman parte del plan prioritario del Gobierno de México para blindar a las industrias aguacatera, maderera y ganadera en ocho estados clave, donde se concentra la mayor incidencia de denuncias por cobro de cuotas ilegales.