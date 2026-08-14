Facturas de agua excesivas generan cobros de cientos de dólares

Residentes abastecidos por Wilton Water Works denuncian facturas de agua con cobros exorbitantes e injustificados.

La problemática surge tras más de tres semanas de cortes en el servicio e inestabilidad en la presión del suministro.

Una usuaria reportó que su cobro mensual habitual de 20 dólares se disparó de forma drástica hasta alcanzar los 515 dólares.

Incrementos drásticos en las tarifas de Wilton Water Works

Clientes del servicio de Wilton Water Works enfrentan Cobros desmedidos en sus facturas mensuales tras restablecerse el suministro. La situación genera indignación en comunidades adyacentes a los condados de Shelby y Chilton, donde usuarios reportan aumentos de cientos de dólares.

Lisa Pennington, residente de Montevallo, denunció que su recibo pasó de un promedio normal de 20 dólares a un monto de 515 dólares en agosto. A pesar de registrar un consumo de apenas 35 galones y descartar fugas, el monto continuó escalando progresivamente desde mayo.

Fallas de infraestructura y falta de respuestas oficiales

La sobrecarga en las tarifas afecta a familias que recientemente soportaron tres semanas continuas de interrupciones y baja presión de agua. Usuarios señalan que la antigüedad del sistema de tuberías contribuye al constante deterioro del servicio público.

Pese a múltiples solicitudes presentadas por los afectados para reevaluar las lecturas de los medidores, la administración municipal no ofrece soluciones. Las autoridades locales han sido contactadas para esclarecer los motivos del repentino aumento tarifario.