Fallece Germán Vargas Lleras exvicepresidente de Colombia tras padecer un tumor cerebral

8 de mayo de 2026 – Bogotá – EFE.

El panorama político colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Germán Vargas Lleras a los 64 años de edad en Bogotá. El exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical murió este viernes debido a complicaciones derivadas de un tumor cerebral que padecía desde hace varios años. La noticia fue ratificada tanto por personas allegadas al dirigente como por el propio presidente de la República, Gustavo Petro.

Vargas Lleras contaba con un linaje político destacado al ser nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo. Durante su trayectoria pública alcanzó la vicepresidencia de la nación entre 2014 y 2017 bajo el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Además de su papel en el Ejecutivo, se consolidó como una de las figuras más influyentes de la derecha colombiana gracias a su paso por el Senado y diversos ministerios.

El presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias a través de las redes sociales definiendo al político como un gladiador en el debate público. A pesar de haber sido opositores constantes, el mandatario destacó la seriedad y el rigor con el que Vargas Lleras defendía sus posturas en el Congreso y durante las campañas. El jefe de Estado envió un mensaje de apoyo a la familia del fallecido en este difícil momento.

La carrera de este abogado de la Universidad del Rosario estuvo marcada por su lucha frontal contra las organizaciones guerrilleras. Durante su labor legislativa fue víctima de un atentado con un libro bomba en el año 2002, acción atribuida a las FARC que le causó lesiones permanentes. A pesar de los riesgos, continuó su ascenso político ocupando las carteras de Interior, Justicia y Vivienda en distintos periodos de gobierno.

Aunque su salud se vio seriamente afectada desde el año 2016, el dirigente nunca abandonó por completo el escenario público ni su labor periodística. Como columnista y jefe natural de su partido, mantuvo una postura crítica frente a la actual administración nacional, señalando deficiencias en seguridad y economía. Recientemente, el exvicepresidente había generado expectativas sobre una posible nueva candidatura presidencial mediante la difusión de contenidos que resumían su legado.

A Germán Vargas Lleras le sobreviven su hija Clemencia y su nieto Agustín, por quien siempre manifestó un profundo orgullo en sus intervenciones personales. Su partida deja un vacío significativo en el partido Cambio Radical, colectividad que lideró en las elecciones presidenciales de 2010 y 2018. El país despide a un hombre que dedicó más de cuatro décadas a la gestión pública y al debate institucional.