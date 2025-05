Falta de personal obliga al cierre temporal del refugio del Ejército Salvación

29 de mayo de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Durante casi un siglo, el Ejército de Salvación y sus servicios de vivienda de emergencia, han formado parte de la comunidad de Huntsville.

En marzo, el refugio de vivienda de emergencia cerró abruptamente, obligando a decenas de personas a buscar recursos de emergencia en otros lugares.

Hace dos meses, el Mayor Joseph May, Oficial del Cuerpo, informó que perdieron a la persona que trabajaba como monitor de vivienda de emergencia, debido a una enfermedad. Se esperaba que el monitor regresara, pero la enfermedad retrasó su reincorporación al trabajo.

May declaró que no ha podido cubrir el puesto de monitor de vivienda.

“No es que no tengamos los fondos, sino que simplemente no tenemos el personal para realizar el trabajo”, explicó May. “Seguimos aceptando solicitudes y esperamos que las personas que están sin trabajo por motivos de salud, puedan reincorporarse pronto”. El plan de los funcionarios de desarrollo comunitario de la ciudad de Huntsville, es erradicar la crisis de personas sin hogar en la ciudad. May sabe que mantener abierto y en funcionamiento el albergue nocturno del proveedor de servicios sociales, forma parte de ese plan.

“Sabemos que el cierre está poniendo a prueba el plan de la ciudad”, dijo May. “Es muy frustrante para nosotros, ya que nos comprometimos a formar parte de ese plan para ayudar a satisfacer las necesidades de las personas de la comunidad”.

El Ejército de Salvación de Huntsville busca cubrir varios puestos, incluyendo el de Monitor de Vivienda, Director de Desarrollo y puestos en tiendas de segunda mano.