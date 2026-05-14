Familia de migrante Gerardo Reyes exige justicia tras detencion injustificada en Texas

14 de mayo de 2026 – Austin (EE.UU.) – EFE.

La familia de Gerardo Reyes, un migrante mexicano actualmente recluido en un centro de detencion de ICE en Texas, demando este jueves mayor transparencia y castigos mas estrictos para el oficial implicado en su arresto. La exigencia surge tras un incidente ocurrido durante un control policial en San Marcos, el cual derivo en la entrega del hombre a las autoridades migratorias. Los allegados de Reyes consideran que las medidas disciplinarias tomadas hasta ahora no reflejan la gravedad del daño causado a su nucleo familiar.

Recientemente, el Departamento de Policia de San Marcos informo sobre la suspension temporal de apenas veinticuatro horas para el agente Jaciel Cortina. El oficial es señalado por cometer multiples irregularidades durante la detencion de Reyes y su hijo menor de edad el pasado 14 de marzo. Una investigacion interna revelo que Cortina violo reglamentos internos al presentar declaraciones juradas inexactas, omitir la base legal del arresto y no realizar una indagacion previa suficiente antes de proceder con la captura.

Sanjuana Escalante, esposa del detenido, expreso su profunda indignacion ante lo que considera una sancion insuficiente, especialmente considerando que su marido lleva mas de dos meses privado de su libertad en Hutto. Escalante manifesto a la agencia EFE que la respuesta policial se siente como una falta de respeto, ya que la institucion no ha asumido plenamente la responsabilidad por los errores cometidos. La mujer enfatiza que un reporte falso fue el detonante de una situacion que ha cambiado sus vidas de forma drastica.

En el ambito judicial, la fiscalia del distrito de Hays opto por retirar los cargos de obstruccion de funciones publicas contra Gerardo Reyes, aunque mantuvo las acusaciones contra su hijo Esteban, de 17 años. A pesar de admitir las fallas administrativas del oficial, el fiscal adjunto Greg Cox sostuvo que el arresto se realizo bajo autoridad legal. Esta posicion es rechazada categoricamente por la familia, quienes insisten en que tanto el padre como el hijo fueron victimas de un procedimiento arbitrario y sin justificacion real.

El origen del conflicto se remonta a marzo, cuando Reyes y su hijo fueron interceptados por la policia mientras regresaban de dejar unas pertenencias. Segun videos y testimonios, los agentes exigieron que bajaran del vehiculo sin ofrecer explicaciones claras. El menor, que conducia el automovil, cuestiono el motivo de la detencion, mientras que su padre intento protegerlo recordando su condicion de menor de edad. Este altercado escalo rapidamente, culminando en la detencion que puso a Reyes a disposicion de las autoridades federales.

Actualmente, el panorama legal de Reyes es complicado, ya que un juez de migracion rechazo recientemente detener su orden de deportacion debido a su falta de estatus legal. Ante esto, la defensa de la familia planea interponer un recurso de habeas corpus para combatir lo que califican como una detencion arbitraria. El caso se enmarca en un contexto de politicas migratorias de mano dura que han llevado a los centros de detencion en Estados Unidos a alcanzar niveles de ocupacion record en los ultimos meses.