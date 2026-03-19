Familias de un municipio colombiano buscan refugio tras inundaciones devastadoras

19 de marzo de 2026 – Facatativa (Colombia) – EFE.

Decenas de familias en el municipio de Facatativá enfrentan una situación crítica tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del río Bojacá. La emergencia climática ha sumido a los residentes en la incertidumbre, ya que el agua inundó sus viviendas durante la madrugada, dejándolos sin un lugar seguro para pasar la noche. Este desastre natural en Cundinamarca ha generado una crisis humanitaria local que requiere atención inmediata por parte de los organismos de socorro y las autoridades departamentales.

En los sectores más afectados, como el barrio Girardot, el panorama es desolador con muebles, electrodomésticos y enseres personales cubiertos por el barro y el agua. Los damnificados intentan rescatar sus pertenencias y drenar sus hogares de forma manual, enfrentando la pérdida material de años de esfuerzo. La rapidez con la que ascendió el nivel del agua sorprendió a los habitantes, quienes denuncian que colapsaron los sistemas de tuberías y drenaje antes de que pudieran reaccionar para proteger sus bienes.

Testimonios de residentes locales como Jonathan describen momentos de angustia cuando el agua alcanzó niveles superiores a las rodillas en áreas comunes como salas y cocinas. Algunos ciudadanos han logrado encontrar refugio temporal en los segundos pisos de casas de familiares, pero la mayoría de la comunidad carece de alternativas habitacionales frente a la emergencia. La saturación del suelo y la persistencia de las lluvias complican las labores de limpieza y recuperación en las zonas residenciales afectadas.

La Gobernación de Cundinamarca reportó que el impacto de las inundaciones se extiende a quince barrios y nueve veredas del municipio de Facatativá. Ante la magnitud de los daños, la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres ha iniciado la entrega de ayudas humanitarias básicas. El kit de asistencia incluye colchonetas, cobijas, mercados y elementos de aseo personal para mitigar el impacto inmediato en las familias que lo han perdido todo por el desbordamiento del cauce.

Líderes comunales y afectados como Edgar Montenegro señalan que esta problemática no es nueva y critican la falta de mantenimiento preventivo en el cauce del río Bojacá. Según los habitantes, las labores de limpieza por parte de las autoridades ambientales son insuficientes y se realizan con intervalos de tiempo demasiado largos. Esta falta de soluciones estructurales ha provocado que desastres similares se repitan periódicamente desde hace décadas, afectando la estabilidad y seguridad de los barrios del sur del municipio.

La comunidad hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la administración departamental para establecer mesas de trabajo que incluyan a los líderes locales en la búsqueda de soluciones de fondo. Mientras la noche cae sobre las calles anegadas, el temor a nuevas precipitaciones persiste entre los vecinos que continúan retirando el lodo de sus hogares. La reconstrucción de las zonas afectadas en Facatativá dependerá de una intervención integral que evite que el ciclo de inundaciones y pérdidas materiales se repita nuevamente.