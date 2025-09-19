Familias desalojadas de sus hogares tras incendio en Aliceville

19 de septiembre de 2025 – ALICEVILLE, Alabama – Agencias.

Varias familias en Aliceville vivieron un momento aterrador el martes 16 de septiembre cuando su apartamento se incendió en plena noche.

El incendio comenzó alrededor de las 2:30 a. m., obligándolas a abandonar sus hogares y dejándolas sin hogar por el momento. Sin embargo, usted tiene la oportunidad de ayudarlas con ropa y otros artículos de primera necesidad.

El voraz incendio arrasó cuatro apartamentos Treeline en Aliceville. Los bomberos locales acudieron, pero rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban ayuda.

Otros cinco departamentos del condado de Pickens respondieron. Sin embargo, se necesitaron aproximadamente dos horas para contener el incendio. No hubo heridos, pero seis familias fueron desplazadas.

“No podía sentir nada más que calor. Sentí mucho calor. Así que tuve que retroceder porque el fuego se inició justo ahí y se extendía por la pared”, dijo Carter Frison, quien vive al otro lado de la calle de los apartamentos quemados.

“Tenemos una lista. La publiqué en mi página de Facebook para la alcaldía, así como en la de nuestros departamentos de bomberos voluntarios. Hay una lista con nombres y tamaños”, dijo el alcalde de Aliceville, Terrence Windham. “Estamos recolectando donaciones en el Ayuntamiento de Aliceville y en el Departamento de Policía de Aliceville fuera del horario de atención. Así que, si alguien quiere ayudar a estas personas que lo perdieron todo, ahí es donde pueden hacerlo”.

Windham dice que la campaña de recolección durará al menos una semana más.

Por el momento, no hay información oficial sobre la causa del incendio.