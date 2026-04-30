Fatal caída en cataratas Noccalula durante persecución deja un muerto y otro implicado detenido

Fatal caída en cataratas Noccalula durante persecución deja un muerto y otro...

30 de abril de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Un hombre de Gadsden falleció tras caer mientras huía de la policía cerca de las cataratas de Noccalula la noche del miércoles 29 de abril.

El forense adjunto del condado de Etowah, Dantez Robinson, identificó al hombre como Corey Pérez Green, de 36 años.

Según la policía de Gadsden, la unidad de delitos callejeros y narcóticos del departamento estaba llevando a cabo una investigación que derivó en una persecución vehicular alrededor de las 9 p.m. del miércoles.

Las autoridades informaron que la persecución terminó en el campamento de las cataratas de Noccalula después de que los sospechosos rodearan la entrada para acceder al recinto.

“Intentaron por todos los medios evadir a nuestros agentes y, finalmente, la persecución terminó aquí”, declaró la policía de Gadsden.

Tras finalizar la persecución, las autoridades informaron que dos personas salieron del vehículo. El conductor fue detenido tras un forcejeo.

El teniente Dusty Ford de la policía de Gadsden identificó al conductor como Jered Wade Easter, de 35 años.

Según las autoridades, Green corrió unos 20 metros antes de saltar una valla mientras huía y cayó 18 metros al fondo de un barranco.

“En ese momento, nuestra prioridad cambió a una situación de salvamento”, explicaron los oficiales. “Así que comenzamos a enviar nuestras unidades al lugar para intentar salvarle la vida, activando todas las demás unidades de emergencia posibles. Nuestras unidades llegaron, hicieron todo lo posible por la persona y luego le pasaron el control al Departamento de Bomberos de Gadsden”.

Green fue declarado muerto en el lugar tras las maniobras de reanimación, según el Departamento de Bomberos de Gadsden.

“Se le practicó una descompresión con aguja, se le intubó, se le practicó RCP continuamente y se le administraron todos los medicamentos a nuestra disposición; le brindamos todas las oportunidades posibles”, dijo el jefe de bomberos de Gadsden, Vance Brown.

Actualmente, la investigación continúa.