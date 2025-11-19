Felipe VI reafirma a Zelenski apoyo total y duradero de España a Ucrania

19 de noviembre de 2025 – Madrid – EFE.

El rey Felipe VI de España confirmó este martes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el compromiso inquebrantable de su país para proporcionar apoyo a Ucrania en todas las áreas requeridas. Este respaldo abarca los ámbitos diplomático, financiero y militar, y se mantendrá por el tiempo que sea necesario, al tiempo que reiteró el apoyo al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

El encuentro entre ambos líderes se llevó a cabo en la residencia oficial del monarca español, el Palacio de la Zarzuela, en el marco de la visita oficial del líder ucraniano a Madrid. Durante su estancia en la capital española, Zelenski también tiene programada una reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En la reunión con el rey, estuvieron presentes destacadas figuras de ambas naciones. Por el lado español, asistió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda. Por la parte ucraniana, participó el jefe de la Oficina del presidente, Andriy Yermak.

Felipe VI hizo especial énfasis en la postura de España a favor de la integración de Ucrania en la UE. El monarca destacó que el país ha logrado avances significativos en este camino, tal como quedó reflejado en el informe de ampliación de la Comisión Europea publicado el pasado 4 de noviembre.

Zelenski, cuya visita a España es la tercera que realiza desde la invasión rusa en febrero de 2022, inició su agenda oficial en el Congreso de los Diputados. Posteriormente, sostuvo un encuentro con representantes de la industria de defensa. Su siguiente compromiso será la reunión con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español.

Se espera la asistencia de varios ministros españoles a la reunión en la Moncloa, incluyendo a los titulares de Exteriores, Economía, Defensa e Industria y Turismo. En el marco de este encuentro, está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales entre España y Ucrania.

La visita a España forma parte de una gira más amplia por Europa emprendida por Zelenski con el objetivo de consolidar el apoyo militar y diplomático a su país frente a la agresión rusa. Esta gira dio inicio el domingo anterior en la ciudad de Atenas.