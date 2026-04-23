FEMA aprueba 19.9 millones para mitigar inundaciones en Alabama y otros 5 estados

23 de abril de 2026 – ATLANTA – Agencias.

Hoy, FEMA anunció 19.9 millones de dólares en fondos para Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi y Carolina del Sur para proyectos a largo plazo que harán que las comunidades locales sean más resilientes a las inundaciones.

Este financiamiento es parte de los más de 250 millones de dólares que FEMA anunció hoy para más de 100 proyectos de mitigación de inundaciones en todo el país. Bajo el liderazgo del Secretario del DHS, Markwayne Mullin, FEMA está trabajando diligentemente para abordar el retraso en las solicitudes de financiamiento. Incluso a 67 días del actual lapso en las asignaciones presupuestarias, el más largo en la historia de los Estados Unidos, el DHS y FEMA están entregando recursos a los estados de todo el país.

Aquí hay algunos proyectos de FEMA aprobados recientemente en los estados:

a) 2.3 millones de dólares a Florida para elevar seis propiedades ubicadas en el condado de Santa Rosa. Elevar las estructuras más propensas a inundaciones en estas comunidades elimina el riesgo de pérdida de vidas y reduce la necesidad de esfuerzos de búsqueda y rescate y evacuación, reparaciones esenciales del hogar y refugio de emergencia para esas familias.

b) 1.5 millones de dólares a Alabama para la adquisición y demolición de cuatro propiedades ubicadas en Hoover. Dos de las casas estaban cubiertas por el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, y su demolición eliminará futuras reclamaciones sobre estas propiedades.

c) 460,887 dólares a Mississippi para financiar la fase uno de los esfuerzos de mitigación de inundaciones en el condado de Madison. El proyecto reducirá y frenará los problemas de escorrentía de aguas pluviales dentro de los límites del condado y la ciudad.

d) 416,200 dólares a Kentucky para la adquisición y demolición de cinco propiedades con Pérdidas Repetitivas Severas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones en Wayland.

e) 162,000 dólares a Carolina del Sur para la elevación de una propiedad con Pérdidas Repetitivas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones en Hilton Head Island.

Estas adjudicaciones se distribuyen a través del programa de Asistencia para la Mitigación de Inundaciones de FEMA y Swift Current, los cuales facultan a los estados para tomar medidas proactivas contra el impacto devastador de las inundaciones, que son el tipo de desastre natural más común y costoso.