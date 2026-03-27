Festival de Pinson revive como “Butterbean Days” mediante nueva alianza con la cámara de comercio

Festival de Pinson revive como “Butterbean Days” mediante nueva alianza con la...

27 de marzo de 2026 – PINSON, Alabama – Agencias.

El Alabama Butterbean Festival regresará este otoño bajo un nuevo nombre y nueva administración después de que los líderes de la ciudad aprobaran una alianza con la Cámara de Comercio del Norte de Jefferson.

El Concejo Municipal de Pinson aprobó el acuerdo la noche del jueves, semanas después de que los organizadores originales anunciaran que el festival terminaría tras una disputa por financiamiento. El evento renombrado, ahora llamado “Butterbean Days”, está programado para el 2 y 3 de octubre.

“La comunidad quería un evento. Y estamos muy emocionados de poder dárselo”, dijo Heather Lebischak, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Norte de Jefferson.

La cámara se encargará del financiamiento y los patrocinios del evento de dos días, que contará con vendedores locales, comida y entretenimiento.

“Obviamente todo girará en torno a los frijoles. Estamos apostando mucho por los juegos de palabras relacionados con frijoles”, dijo Lebischak.

El registro de vendedores se abrió tras la aprobación del concejo, y las empresas han respondido rápidamente.

“El registro de vendedores ya está disponible ahora mismo. Probablemente tengo unas 50 solicitudes en mi bandeja de entrada en este momento”, dijo Lebischak.

La cámara busca crear un evento sostenible que beneficie a los vendedores participantes.

“Cuando tenemos vendedores allí, queremos que vendan todo. Queremos que despejen su espacio. Queremos que tengan el fin de semana más exitoso posible. Así siguen regresando cada año y esperan en fila para inscribirse año tras año”, dijo Lebischak.

El Alabama Butterbean Festival se llevó a cabo durante 20 años antes de que los organizadores anunciaran su cancelación a principios de este mes.

“El apoyo masivo de la comunidad de Pinson ha sido realmente impresionante tanto para mí como para mi junta”, dijo Lebischak.

La ciudad de Pinson dijo que está entusiasmada con la nueva alianza y agregó que “grandes cosas están en el horizonte.”