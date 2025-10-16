Festival hispano cancelado por temor a la inmigración

16 de octubre de 2025 – Alabama – Agencias.

Los organizadores cancelaron el Festival anual del Día de los Muertos en Decatur.

Los organizadores afirmaron que la cancelación de lo que habría sido su cuarto evento anual fue decepcionante, pero concluyeron que era más seguro para la comunidad dada la situación actual en torno a la inmigración, incluyendo los recientes sucesos en el cercano condado de Franklin, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama arrestaron a varias personas cerca de una planta avícola en Russellville.

“Nuestra máxima prioridad sigue siendo el bienestar de nuestra comunidad, asistentes y amigos”, declaró el comité en un comunicado publicado en Facebook.

El presidente del Día de los Muertos en Decatur, Jesse González, afirmó que continuarán celebrando la cultura hispana en Decatur con otros eventos.

“Este hito nos permitirá ampliar nuestra misión de celebrar y compartir la cultura de maneras que unan a nuestra comunidad”, declaró González. A través de vibrantes eventos en el centro, buscamos crear espacios inclusivos donde personas de todos los orígenes puedan experimentar y aprender sobre la cultura latina, a la vez que abrazan la rica diversidad de Decatur.

Conocido como el Día de Muertos, el Día de los Muertos es una celebración mexicana que honra y recuerda a los seres queridos fallecidos. Se celebra tradicionalmente el 1 y 2 de noviembre. La celebración de Decatur estaba prevista para el 2 de noviembre.

Otros eventos planificados

Se realizarán otros eventos en el centro, como el Cinco de Mayo, el Día del Grito y la Posada de Navidad, según informaron las autoridades municipales.

“Nos comprometemos a convertir el centro de Decatur en un centro cultural y comunitario”, declaró Emma Martin, directora de comunicaciones de Turismo del Condado de Morgan de Decatur. “Esta pausa permitirá a este comité construir una base aún más sólida para que nuestra próxima celebración sea más grande, más inclusiva y más vibrante que nunca”.

La organización también aprovechará este tiempo para consolidarse como una organización sin fines de lucro, llamada Corazón y Cultura del Centro de Decatur. La organización sin fines de lucro se centrará en otorgar becas a estudiantes universitarios de primera generación.

La tasa de arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales está en aumento, y agentes federales del ICE se asociaron recientemente con la policía estatal de Alabama para arrestar a personas durante controles de tráfico.