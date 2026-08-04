FGR desarticula centros ilícitos de combustible en México

La FGR aseguró cuatro centros clandestinos para procesamiento de combustible ilícito.

Las operaciones forman parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

El operativo decomisó cerca de un millón de litros de petrolíferos en tres estados.

Operativos federales aseguran hidrocarburos en tres entidades mexicanas

Un conjunto de operativos federales coordinados por la FGR derivó en la desarticulación de cuatro instalaciones destinadas al procesamiento ilegal de petrolíferos. Los cateos se ejecutaron en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos tras diversas denuncias ciudadanas anónimas.

En las acciones participaron la Guardia Nacional, la SSPC y Pemex Logística mediante trabajos de inteligencia. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) encabeza la investigación para identificar a los involucrados.

Inmuebles decomisados e investigaciones contra el robo de combustible

Durante las intervenciones en San Luis Potosí, Tizayuca y Cuautla, las autoridades incautaron cientos de contenedores, tanques horizontales y maquinaria. Además, se recolectaron documentación, muestras de sustancias químicas y equipos informáticos en los lugares inspeccionados.

El gobierno federal liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene abiertas múltiples líneas de investigación contra redes delictivas vinculadas al huachicol. Aunque no se reportaron personas detenidas en este operativo, la FGR continúa indagando el tráfico ilegal de combustible en México.